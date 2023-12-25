انت الان تتابع خبر سجن الكوارث: ماغي فرح تكشف عن كوارث تنتظر أصحاب هذا البرج في أول شهرين من 2024! هل نحن على وشك مواجهة سلسلة من الأحداث المروعة والمدمرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ينتظر مواليد برج الحمل معرفة توقعات الأبراج لشهر فبراير 2023، إذ قالت ماغي فرح، خبيرة الأبراج، إن هناك الكثير من التغيرات التي تنتظر برج الحمل في شهر فبراير.

توقعات الأبراج لبرج الحمل «مهنيا»

وأوضحت ماغي في فيديو لها عبر قناتها الشخصية على «يوتيوب»، أنه على الصعيد المادي سيطرأ شئ جديد يدعم مشروعاتك وأفكارك ويساعدك على تحقيق الإنجازات، كما تشهد معنوياتك ارتفاعًا ملحوظًا ينعكس على قدرتك على تنفيذ أفكار ومشروعات أكبر، مشيرة إلى أن قد يواجه برج الحمل في بعض الأمور تحديات وعواقب ولكنك تتخطاها بمرور الأيام، ورغم ذلك يحظى بنجاح مادي مزدهر وانتصار على أطراف كثيرين، فعليك بالتفكير العميق والتخطيط الجيد.

توقعات الأبراج لبرج الحمل «عاطفيا»

وأشارت إلى أنه على الصعيد العاطفي من الممكن أن يسود نزاع أو سوء تفاهم مع الحبيب في بداية الشهر، وقد يحدث فراق مزعج بينكما، أما بعيدًا عن الالتزام العاطفي قد تجد علاقة عاطفية مريحة كصداقة مقربة مثلًا، ومن الممكن أن يصاب بعض الحمل بالخيبات التي تنقلب الأمور وتستعيد آمالك في تحقيق السعادة، من الأفضل التأقلم مع ما قد يفرض عليك والتحلي بالصبر.