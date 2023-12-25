انت الان تتابع خبر شاب سعودي متهور أفرط في تناول مكمل غذائي قوي من أجل تقويته وبعد ساعات قليلة حدث الكارثة التي لم يتوقعها احد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استشاري طب الأسرة، عن حادثة مؤثرة حيث تناول شخص مكملات غذائية لتقوية الذاكرة، لكنه وجد نفسه بعد أيام غير قادر على تذكر الرقم السري لحسابه البنكي، في فيديو نشر عبر منصة “إكس”.



فيديو لشاب سعودي تناول مكمل غذائي قوي لتقوية الذاكرة

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح الدكتور الغامدي أن الشخص الذي تناول المكملات كان يهدف لتعزيز ذاكرته. ومع ذلك، في اليوم الثالث، اكتشف أن حسابه البنكي تم إغلاقه بسبب نسيانه للرقم السري.



قرارات عاجلة في دبي حول طريقة توصيل الطلبات والمطاعم

وأشار الغامدي إلى أن هذا النوع من الحوادث يمكن أن يكون ناتجًا عن الأدوية أو الضغوط النفسية أو أسباب أخرى، مما يؤثر على القدرة على تذكر المعلومات.

والفيتامينات، مشيرًا إلى أن تأثيرها يعتمد على جودتها وامتصاصها من الجهاز الهضمي.



وأوضح أن بعض المعادن قد لا تمتص بشكل كافي، مشددًا على أهمية استشارة الأخصائيين قبل تناول أي مكملات أو دواء صحي.

وفي ختامه، حث الأفراد على ضرورة الاستعانة بالمختصين لتجنب المشكلات الصحية التي قد تنشأ نتيجة للاستخدام الغير الصحي لتلك المكملات.