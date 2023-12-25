انت الان تتابع خبر متواجدة في كل منزل.. عندما تتناول هذا النوع من الخضروات لن تصدقوا ما سيحدث في مستويات السكر بالدم في جسمك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الفول هو إحدى الأغذية الشائعة التي يتناولها العديد من الأفراد، إذ يوفر عناصر غذائية صحية وله مذاق جذاب. ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص يجهلون تأثيره على مستويات السكر في الدم.

مستويات السكر بالدم عند تناول الفول



لذلك، سنقوم في الجمل التالية بالتعرف على تأثير تناول الفول على مستويات السكر، استنادًا إلى ما أشار إليه موقع “Healthline”.

الفول يعد من البقوليات المثالية لمرضى السكري، حيث لا يحتوي على نسبة سكر عالية، كما أنه غني بالبروتين والألياف التي تخفض من خطر ارتفاع مستويات السكر.

وفقًا لتوصيات الجمعية الأمريكية للسكري، يُنصح بشكلٍ ضروري بتضمين الفول في النظام الغذائي لمرضى السكرّ. يجب تناولهم الفول في أي وجبة خلال اليوم، حيث يلعب دورًا فاعلا في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكلٍ أكثر فاعلية مقارنة بالعديد من الأطعمة الأخرى.

فوائده

في حال تناول الفول بدلاً من النشويات، يمكن الحصول على كمية البروتين والألياف الصحية التي يحتاجها الجسم. بدلاً من إضافة بعض العناصر التي تؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ، يعمل تناول الفول على توفير كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان. هذه الألياف تغذي بكتيريا الأمعاء الصحية وتساهم في تحسين صحة الأمعاء وتقليل مقاومة الأنسولين، وفقًا للدراسات التي أُجريت في مواقع مختلفة.