انت الان تتابع خبر الاخضر المجنون يعاود الارتفاع من جديد.. تغيير كبير في سعر الصرف اليوم والدولار يقفز امام الجنيه المصري.. اليكم اخر تحديث وصل له هذا المساء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ما هي آخر أخبار سعر الدولار اليوم في السوق الموازية؟ العديد من الأفراد يتابعون هذه القيمة عن كثب خصوصًا أولئك النشطاء في الأسواق غير الرسمية الذين يرغبون في تحقيق أقصى مكاسب عند التداول سواء بالشراء أو البيع كل حسب ما يرجوه ولقد لاحظنا بمتابعة أنماط التداول للدولار في السوق السوداء أن هناك استقرارًا ملحوظًا يخيم على أسعاره وذلك على الرغم من الأحاديث المنتشرة التي تشير إلى حدوث قفزة في قيمته.



تتواصل عمليات البحث منذ بزوغ النهار وحتى هذه اللحظة من قبل العديد عن قيمة الدولار اليوم ضمن السوق الماوزي وكذلك قيمته الحالية مقارنةً بالجنيه المصري وقد توصلنا إلى أن الدولار قد استقر في السوق السوداء على تسعيرة تتأرجح بين 48.80 و50 جنيهاً مصرياً لعملية الشراء الأمر الذي أشعل الرغبة لدى الكثيرين لاقتناء أكبر كمية ممكنة من العملة الأمريكية.

يشار إلى أن هناك اختلاف في سعر صرف الدولار بين السوق السوداء والبنوك الرسمية إذ يسجل سعر الشراء نحو 30.83 دولار بينما يبلغ سعر البيع 30.96 دولار وفقاً للأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري الذي يعين أسعار العملات في البنوك المصرية عموماً.

وصل الأمر بنا الآن إلى الجزء الثاني من الدراسات التحليلية للأسعار وهو استكشاف معدلات العملات العربية والأوروبية في الأسواق غير الرسمية جاء ذلك بعدما راجعنا سعر الدولار اليوم مصر مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وذلك لإطلاع الناس كافة على التفاصيل المقدمة للأسعار بحيث يمكن حصر اللائحة السعرية بما ورد أدناه.

دون الدينار الأردني اليوم قيمة 69.01 جنيه مصري لعملية الشراء و70.51 جنيه مصري للبيع في مقارنة مع الجنيه المصري.



سجل الدولار الأمريكي قيمة الشراء بـ 49 جنيهًا مصريًا وقيمة البيع بـ 50 جنيهًا مقارنةً بالجنيه المصري.

بالنسبة لقيمة العملة السعودية، فقد بلغت 13.09 جنيه مصري لعملية الشراء وارتفعت إلى 13.36 جنيه مصري عند البيع في مواجهة العملة المصرية.

سجّل العملة الإماراتية الدرهم، قيمة تقريبية تبلغ 13.35 جنيه مصري عند الشراء و13.62 جنيه عند البيع.