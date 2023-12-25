انت الان تتابع خبر تحققت بحذافيرها.. أولى توقعات ليلى عبد اللطيف في مصر تحدث بالفعل والحكومة المصرية تخرج ببيان عاجل لجميع المواطنين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كثير من المواطنين في مصر والوطن العربي يبحثوا عن توقعات ليلى عبد اللطيف، حيث انه تعتبر ليلى عبد اللطيف من اشهر العرافات اللبنانيات في الوطن العربي، وهي مشهورة بإدلاء الكثير من التوقعات قبل بداية كل عام ميلادي، خاصة بالأبراج، وبدول الوطن العربي، ودول العالم، ويصادف أن يتم تحقيق بعض من هذه التوقعات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على توقعاتها الخاصة بالعام الجديد.



توقعات ليلى عبد اللطيف

يبحث الكثير من المواطنين عن توقعات ليلى عبد اللطيف، حيث انه قد قامت بتوقع الكثير من الأحداث المتعلقة بالوطن العربي، وكانت هذه التوقعات من خلال قناتها على اليوتيوب، حيث جاءت التوقعات على هذا النحو:

أن عام 2024 سوف يشهد حدث مفزع، كما قامت بنصح الجميع بتخزين الغذاء والدواء استعداداً لذلك الحدث.

أبرز الاحداث اغتيال شخصية سياسية بارزة.

حدوث الكثير من الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والكثير من الأمطار خلال شتاء 2024.



انتشار فيروس غامض بين المواشي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في عدد من دول العالم.

سيشهد عام 2024 العديد من الأحداث المفزعة.

توقعت ظهور أمراض جديدة ومتحورة في عام 2024.



توقعت اسم المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف نسمعهم يتكرران كثيرا في الفترة القادمة على الوسائل الإعلامية اللبنانية.

يكون بداية الجوع وسوء التغذية في أكثر من دولة في العالم وخاصة آسيا وأفريقيا وأفغانستان وغانا والسودان.

نصحت الجميع بتخزين الغذاء والدواء في عام 2024، بسبب حدوث حدث مؤسف سيشهد العالم وسوف يتسبب بأزمة كبيرة وغير مسبوقة.

توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة

توقعت أن موسم الشتاء لهذا العام سيكون الأخطر على العالم والبشرية، بسبب موجات برد وثلوج بشكل غير متوقعة على بعض الدول العربية والأجنبية، ولهذا سوف ينتج عن ذلك حالة كبيرة من الوفيات في عدة دول.



توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

يشهد العالم فى أكثر من دولة المزيد من الحرائق.

أغلبها يكون مقصودًا وبشكل إجرامى ومنظم.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لبرج الميزان

من المتوقع ان يحظى بعام جيد للحب والرومانسية، ومنها برج الميزان، الذى يحظى بـاحتمالات عالية في الزواج أو الارتباط، ، حيث يشهد عام 2024، حظًا مميزًا لمواليد برج الميزان.