انت الان تتابع خبر مأساة القدر: ماغي فرح تكشف عن أيام مؤلمة تنتظر أصحاب هذا البرج في أول شهر من 2024! هل نحن على وشك مواجهة قطيعة تجلب البكاء والألم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت ماغي فرح خبيرة الأبراج والفلك عن أهم التوقعات لبرج الأسد في شهر يناير 2023، من خلال مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على «اليوتيوب»، إن برج العذراء ينتمي إلى الأبراج الترابية، وهو حساس وذكي، ومهووس بالتنظيم والنظافة وكثير الانتقاد لمن حوله، ويحمل شهر يناير له الكثير من الأمور المتناقضة، ما بين الفرص والتحديات.

وكشفت أنه على الصعيد المهني فيشعر العذراء بالخيبة تجاه أحد الأشخاص، ورغم ظهور صعوبات في يناير، إلا إنه يستطيع تخطيها بالاعتماد على حدسه واستشارة من تثق بهم، وقد يكون هناك إرباكا في المجالات كافة، مضيفة أن الحلول تبدأ في الظهور تدريجيًا بعد منتصف الشهر، وقد تجد نفسك متوليًا لمسئولية جديدة، ثم تحرز تقدم مالي كبير.

وأوضحت أنه على الصعيد العاطفي، تعالج بعض الثغرات في العلاقات المهتزة خلال يناير الجاري، وتضطر تحمل ظروف جديدة ضاغطة، ولكنك تملك التصرف الإيجابي تجاهها، فمواليد برج العذراء لديهم قدرة على إدارة الشؤون ووضعها في إطارها الصحيح، ولكنك قد تعاني من الاضطراب قليلًا، وقد يشهد آخر الشهر قطيعة أو فراق، في حين يبذل آخرون المستحيل لإسعادك.