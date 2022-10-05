ضربة قاصمة للحوثيين بعد وصول قيادي من الصف الاول الى السعودية معلناً انشقاقه و معلومات خطيرة يقدمها للتحالف .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - وصل قيادي بارز في مليشيا الحوثي، إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد يوم من إعلان وصوله مأرب وانشقاقه عن المليشيات المدعومة من إيران، وانضمامه إلى الشرعية اليمنية.

وقال سليمان عويدين الغولي وهو شيخ قبلي من عمران، في تغريدة إنه سلم للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، معلومات عن الاختراق الاستخباراتي الحوثي.

وأكد الغولي، أنه من الآن وصاعدا لن يجرؤ الحوثي على شن أي هجوم على مارب، وذلك بعد تسليمه معلومات عن الاختراق الاستخباراتي الحوثي للتحالف.

وفي وقت سابق اليوم، قال ان مارب كانت محطه وسيتوجه الى المملكه العربيه السعوديه، مشيرا إلى أن انكار الحوثي لانضمامه للشرعيه هو خوفا من المعلومات التي لديه والتي يعرف خطورتها الحوثي.

والاثنين، ظهر الغولي من مأرب في مقطع فيديو، وأعلن فيه انشقاقه عن ميليشيا الحوثي التي شغل في حكومتها غير المعترف بها دولياً منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وقال الغولي في تغريدة على حسابه في تويتر "‏بعد ان وصلت الى مأرب الجمهورية بحمدلله أعلن انضمامي الرسمي للشرعيه اليمنية وللتحالف العربي لمحاربة الانقلاب الحوثي الإيراني". يأتي ذلك، هذا بعد أيام على إعلان مصادر مقربة من الغولي عن تعرضه للاعتقال للمرة الثانية على يد ميليشيا الحوثي في صنعاء.

وسليمان الغولي هو نجل شقيق الشيخ القبلي البارز سلطان الغولي الذي قتل بغارة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية مع عدد من مرافقيه منتصف العام 2018 ، بينما كان يقود معارك الحوثيين في محيط مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة الساحلية على البحر الاحمر.