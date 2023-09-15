السعودية مركزًا عالميًا للرياضات الإلكترونية

الرياض - محمد الاطلسي - على مدار شهرين خلال الصيف، استضافت المملكة العربية السعودية أحد أكبر مهرجانات الألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم، Gamers8. بإجمالي جوائز مالية تبلغ 45 مليون دولار. وجذب المهرجان أكثر من مليون لاعب وزائر ومئات الملايين من المشاهدين عبر الإنترنت، وفقًا لما ذكر منظموه.

اللاعب الرئيسي الذي يقود استثمارات المملكة بمليارات الدولارات في الألعاب والرياضات الإلكترونية هو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان. والتقت به مقدمة برنامج Marketplace Middle East على CNN، إليني جيكوس، لمعرفة المزيد عن استراتيجية المملكة وتداعياتها على اقتصادات المنطقة.