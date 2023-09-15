تغريدة نارية لوزير الداخلية السعودي يكشف عن فضيحة مدوية اشعلت مواقع التواصل ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على مواطنَين يعملان في أحد القطاعات الأمنية و3 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بمدينة الرياض.

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأن الجهة المختصة بالوزارة تمكنت اليوم الخميس 29 صفر 1445 هجري الموافق 14 سبتمبر 2023، من القبض على 5 مروجين هم 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومواطنان يعملان في أحد القطاعات الأمنية، وهما الرقيب أول فيصل عبدالسلام عصر، والرقيب سلطان هادي القحطاني، اتخذوا 3 أحياء بمدينة الرياض وكرا لترويج المخدرات، وضبطت بحوزتهم 74.6 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضافت الداخلية في بيانها: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لما يحيكونه من مخططات إجرامية لاستهداف أمنها وشبابها بتهريب المخدرات إلى أراضيها وترويجها فيها".

من جهته، أعاد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز نشر تغريدة الأمن العام السعودي الخاصة ببيان الوزارة، معلقا عليه بالقول: "بجهود رجال الأمن المخلصين، لن ينجو أحد كائنا من كان".

وأثار تعليق الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظي المنشور بآلاف الإعجابات والمشاركات، فيما قال أحدهم معلقا: "كفو يا سمو الأمير وسدد الله خطاكم ، وحفظ الله بلادنا وقادتنا من كل سوء وأدام علينا نعمة الأمن والآمان"، وأضاف آخر: "وفقكم الله سيدي .. ووفق رجال أمننا البواسل".