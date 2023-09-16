اتفرج طفل يبتلع 8 حقن تستخدم لتطعيم الحيوانات.. وما حدث له أثار ذهول الأطباء؟

الرياض - محمد الاطلسي - نجى طفل صغير من موت محقق، بعد إن قام بابتللاع 8 حقن لتطعيم الحيوانات.

وأنقذ أطباء في شمال شرقي بيرو حياة طفل، عمره عامان، بعد أن ابتلع 8 إبر حقن وهو يلعب.

وقال الطبيب إفراين سالاسار: "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطنه وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبراً".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإبر كانت من تلك التي تستخدم لتطعيم حيوانات بمزرعة تعمل فيها والدة الطفل.

ويعيش الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية على بعد حوالي 622 كيلومتراً من العاصمة ليما.

وقالت والدته "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حياته ليست في خطر بعد الجراحة.