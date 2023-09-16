محاسبة سعودية تتقاضى 6 آلاف ريال ... وعند إيداع الراتب لحسابها حدث ما لا يخطر على البال!!

الرياض - محمد الاطلسي - اكتشف مواطن ما يحدث مع زوجته التي تعمل محاسبة بإحدى شركات القطاع الخاص براتب 6000 ريال، مؤكدًا أنه يتم خصم 2000 ريال.

وأوضح المواطن في رسالته التي نشرها حساب “القطاع الخاص السعودي”، أن إدارة الشركة تجبر زوجته على تسليم 2000 ريال شهريًا “كاش” ويرفضون التحويل حتى لا تتم إدانتهم.

وأشار إلى أن الموظفة تحصل على دعم من الدولة يقدر بـ3000 وهو 50% من قيمة الراتب، أي أنها تحصل على 1000 ريال فقط نظير عملها من الشركة.

وأضاف المواطن في رسالته: أن الموظفة السعودية يعمل معها محاسب مصري يستلم 9000 ريال، بينما يتقاضى المدير التنفيذي اللبناني راتب 18000 ريال.