السعودية تشهد تخفضيات هائلة في أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2023 .. الأسعار الجديدة

الرياض - محمد الاطلسي - سيارات تويوتا فورتشنر الجديدة تعتبر من افضل المركبات التي يفضلها جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يرغبون في الحصول على سيارة بمواصفات وكفاءة عالية.

من أولى اختياراتهم المُثلى تكون شركة تويوتا التي تدهش الجميع طوال الوقت بأحدث الماركات التي تلائم أذواقهم المختلفة، وبأسعار مناسبة.

سعر تويوتا فورتشنر الجديدة في السعودية

احتلت مركبة تويوتا فورتشنر قائمة المركبات الأكثر بحثًا واقبالًا على الشراء منذ اطلاقها بأنواعها المختلفة التي تتسم بالعديد من المواصفات التي يطمح كل صاحب سيارة أن يحصل عليها، على إثر ذلك تداول الكثيرون استفسار عن سعر تويوتا فورتشنر الجديدة في السعودية.

لكن قبل الإجابة عن السعر يُرجى العلم بأن الوكيل المعتمد لشركة تويوتا السعودية هو عبد اللطيف جميل للسيارات، والذي بحسب ما تم نشره عن سيارة فورتشنر كانت أسعارها بالريال السعودي لأنواعها على النحو التالي:

1- أسعار تويوتا فورتشنر من نوع GX2

الطراز الأول من تويوتا فورتشنر هو GX2 والتي تكون أسعاره كما يلي:

2- أسعار تويوتا فورتشنر من نوع VX

الطراز الأول من تويوتا فورتشنر هو VX والتي جاءت أسعاره على النحو التالي:

مميزات سيارة فورتشنر

في إطار عرض سعر تويوتا فورتشنر الجديدة في السعودية، لا بد أن نتطرق إلى أهم مميزات السيارة والتي تختلف حسب نوعها، وفيما يلي بعضًا من مواصفات طرز سيارة فورتشنر الجديدة:

1- مواصفات تويوتا فورتشنر من نوع GX2

نبدأ مواصفات تويوتا فورتشنر مع طراز GX2 كما يلي:

2- مواصفات تويوتا فورتشنر من نوع VX

ننتقل إلى طرز تويوتا فورتشنر من نوع VX، والتي تتميز بعديد المواصفات التالية:

المواصفات العامة لسيارة تويوتا فورتشنر الجديدة

في إطار الحديث عن المواصفات التقنية الخاصة بكل نوع من مركبة تويوتا فورتشنر الجديدة، ننتقل إلى المواصفات العامة والتي تكون ثابتة في أغلب تلك الأنواع، حيث حرصت تويوتا أن توفر للعميل سيارة مريحة، ملائمة، مناسبة لسعرها، ليكون نتاج تلك الأهداف المواصفات التالية:

متوفرة بألوان أسود أتيتيود، رمادي معدني، فضي معدني، أبيض لؤلؤي.

الهيكل الخارجي من الكروم المعدني القوي.

أنوار أمامية وخلفية بتقنية LED.

تحديث شكل الوجهة الأمامية لتكون مزيج بين اللونين الأسود اللامع والفضي.

عجلة متينة مصنوعة من مزيج من الجلد والخشب، ومُزودة بأزرار تحكم.

عداد

ات البنزين والمعلومات الحيوية للسيارة من النوع الرياضي، مصنوعة من طراز أوبتيترون باللون الأزرق.

توفير نظام Apple Carplay على طراز VX.

تزويد السيارة بنظام تكييف يمكن من خلاله التحكم في تبريد أماكن المقاعد الذي يحددها صاحب السيارة.

السيارة واسعة تكفي 7 ركاب، والكراسي مصنوعة من مواد مريحة حتى لا يشعر السائق بالتعب أثناء السفر لمسافات طويلة.

توفير نظام للتحكم في وضعيات القيادة.

توفير أعلى نُظم الأمان من الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق من نوع ABS، بالإضافة إلى التحكم بالتوازن