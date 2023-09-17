هل يحدث تسونامي؟.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ال6 أيام القادمة (اتفرج الصور)

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها الرسمي بشأن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام ال6 القادمة، بدايةً من اليوم السبت 16 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر القادم، وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود انتشار توقعات بتعرض مصر لعاصفة قوية بعد إعصار دانيال الذي دمر ليبيا، ولكن من غير المتوقع حدوث ذلك، وأكدت الأرصاد الجوية بأن تأثير العاصفة دانيال على مصر كان لا يذكر.

طقس ال6 أيام القادمة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن يسود طقس حار خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، ويسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الليل على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلًا، ومن المتوقع حدوث الظواهر الجوية الآتية خلال الفترة القادمة:

طقس ال6 أيام القادمةطقس ال6 أيام القادمة

اليوم السبت 16 سبتمبر:

تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الأحد 17 سبتمبر والاثنين 18 سبتمبر:

تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 19 سبتمبر:

تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 20 سبتمبر والخميس 21 سبتمبر:

تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.