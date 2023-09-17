وظائف مغرية بتأشيرة عمل مجانية في عمان لجميع الجنسيات وبراتب ضخم..انتهز الفرصه قبل فواتها

الرياض - محمد الاطلسي - وظائف شاغرة في سلطنة عمان لجميع الراغبين في العمل سواءا خارج او داخل السلطنة مع توفير تأشيرة العمل وذلك في مدرسة صرح الجامعة الخاصة حيث ان هذه الفرص تتميز بعدد من الحوافز وبشروط ميسرة سوف نعرضها بالتفصيل في هذه السطور مع رابط التوظيف المباشر.

تفاصيل وظائف مدرسة صرح الجامعة الخاصة في سلطنة عمان

أولا/ المسمي الوظيفي:

مدرس ابتدائي.

ثانيا/ مهام الوظيفة

ان المعلم الذي سيحصل على هذه الوظيفة تكون عليه مسؤولية قيادة الطلاب نحو تحقيق إمكاناياتهم وتحفيز أقصى قدر من التعلم لهم وذلك عبر توفير بيئة جيدة وتوجيه خبرات وأنشطة المناهج السليمة في الصف والمدرسة والمجتمع، حيث ان المعلم سوف يكون عليه تقديم تقاريره إلى مدير المبنى أو القيادة الأخرى.

واجبات معلم الفصل

يجب على المعلم إنشاء خطط الدروس التي تستند إلى المعايير المحددة.

يجب على المعلم تطوير التدخلات وأنشطة الإثراء حسب احتياجات الطلاب.

يجب ان يقوم المعلم بجمع البيانات وتوثيقها وتحليلها بشكل يتناسب مع أفضل الممارسات.

يجب ان يقوم المعلم بدمج أهداف من خلال المناهج في الخطط الأسبوعية.

يجب ان يكمل المتقدم البطاقات المؤقتة والتقارير وذلك عبر تعليقات فعالة.

يجب على المعلم ايضا إجراء التقييمات الداخلية والخارجية المستمرة وفق خطة المدرسة.

يجب على المعلم الانخراط في التخطيط المشترك والتطوير المهني كعضو ذي قيمة مضافة في فريق المدرسة.

شروط القبول لهذه الوظيفة

يجب ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل البكالوريوس.

يجب ان لا تقل خبرة المتقدم في التدريس عن 2 سنوات.

يجب ان يكون المتقدم قادر على التعبير اللفظي، وتطبيق استراتيجيات فعالة في الرياضيات.

يجب ان يمتلك المتقدم مهارات قيادية قوية.

يجب ان يتمتع المتقدم بالمرونة والاستعداد لاجل مواجهة كافة التحديات الجديدة.

مميزات هذه الوظيفة:

سوف يحصل المتقدم على راتب مرتفع.

سوف يحصل المتقدم على الإقامة مجانا.

سوف يحصل المتقدم تذكرة طيران ذهابًا وإيابًا.

سيحصل المتقدم على تأمين طبي شامل

سوف يحصل المتقدم ايضا على عقد عمل قابل للتجديد.

سوف يحصل المتقدم على تأشيرة عمل مدفوعة الأجر.

طريقة التقديم لوظائف مدرسة صرح الجامعة في عمان.

يمكم لجميع الراغبين في التقديم لهذه الفرص المتاحة لجميع الجنسيات خارج او داخل الاراضي العمانية الدخول إلى الرابط التالي: اضغط هنا