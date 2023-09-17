وقعوا بإحراج كبير..أغرب تصرف على الإطلاق فعله ملياردير هندي شهير أثناء مصافحة ولي العهد السعودي(اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - أظهر مقطع فيديو الملياردير الهندي المعروف يوسف علي وهو يقوم بتقبيل كتف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة سموه للهند.

ويظهر الفيديو استقبالًا حارًا وترحيبًا واسعًا للأمير محمد، حيث اتجه الملياردير نحو ولي العهد وسلم عليه ثم قبل كتفه بلطف وتواضع.

وعبّرت رئيسة الهند عن سعادتها بلقاء ولي العهد، وأثناء مصافحة الملياردير للأمير وتقبيل كتفه، أدت التحية احترامًا لسموه وتقديرًا لشخصيته.

ويُعَدُّ الملياردير الهندي يوسف مالكًا لمجموعة لولو الدولية، التي تمتلك سلسلة لولو هايبر ماركت في مختلف أنحاء العالم.