الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يحرق قلوب المصريين بضربة موجعة وقاسية والسبب مفاجئ!

الرياض - محمد الاطلسي - في الوقت الذي تخو ض فيه مصر صراعا مع إثيوبيا بسبب سد النهضة ، والذي تعتبره مصر مسألة حياة أو موت، فوجئ الجميع بالشيخ محمد بن زايد يشيد بتعاون الإمارات مع إثيوبيا

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم هو نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تدوينة عبر منصة "إكس": سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا.. بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما.