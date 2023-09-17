ضربة موجعة.. السعودية توقف تحويل هوية زائر الى إقامة عن 8 جنسيات عربية . هل بينها اليمن؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، يوم الأربعاء 31 أغسطس 2023، عن منع تحويل هوية زائر إلى إقامة لعدد من الجنسيات، وذلك اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر 2023.

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وجاء قرار الجوازات السعودية بمنع تحويل هوية زائر إلى إقامة لعدد من الجنسيات، بناءً على التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن القومي للمملكة.

وتشمل الجنسيات الممنوعة من تحويل هوية زائر إلى إقامة، كلاً من:

سوريا

العراق

اليمن

باكستان

بنغلاديش

إثيوبيا

نيجيريا

الصومال

وأوضحت الجوازات السعودية، أنه سيتم منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر، للمواطنين من هذه الجنسيات الذين يحملون هوية زائر، لتحويلها إلى إقامة عمل، أو مغادرة المملكة.

وأكدت الجوازات السعودية، أن هذا القرار لا يشمل المواطنين من هذه الجنسيات الذين يحملون إقامة عمل سارية المفعول.

التعليقات على القرار

أثار قرار الجوازات السعودية بمنع تحويل هوية زائر إلى إقامة لعدد من الجنسيات، ردود فعل متباينة بين المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأيد البعض القرار، معتبرين أنه خطوة مهمة في الحفاظ على الأمن القومي للمملكة، ومنع دخول العمالة غير النظامية.

بينما عارض البعض الآخر القرار، معتبرين أنه يضر بمصالح المواطنين والمقيمين من هذه الجنسيات.

الآثار المحتملة للقرار

من المتوقع أن يؤثر قرار الجوازات السعودية بمنع تحويل هوية زائر إلى إقامة لعدد من الجنسيات، على عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة، خاصة قطاعي المقاولات والعمالة المنزلية.

ويتوقع أن يؤدي القرار إلى نقص في العمالة في هذه القطاعات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة.

كما يتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة أعداد العمالة غير النظامية في المملكة، مما قد يشكل تهديدًا للأمن القومي.

يأتي قرار الجوازات السعودية بمنع تحويل هوية زائر إلى إقامة لعدد من الجنسيات، في سياق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على الأمن القومي.

ورغم أن القرار قد يؤثر على بعض القطاعات الاقتصادية، إلا أنه يُعد خطوة مهمة في مكافحة العمالة غير النظامية، وحماية أمن المملكة.