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عاجل.. الكشف عن موعد التوقيع على اتفاق صرف المرتبات في مفاوضات الرياض السعودية

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الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة عن أبرز الملفات التي سيتم التوقيع عليها بين السعودية وجماعة الحوثي بوساطة عمانية مساء الاثنين المقبل بحسب مصادر يمنية، وهي:

– آلية لصرف مرتبات الموظفين اليمنيين في جميع المحافظات.

 

 

 

 

 

 

 

– آلية لإعادة تصدير النفط الخام والغاز المسال.

– آلية لتوحيد البنك المركزي والعملة المحلية.

– آلية لفتح الطرقات الرئيسية.

– فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية.

– آلية لاستمرار تثبيت وقف إطلاق النار.

– آلية لإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين.

– آلية لمفاوضات سياسية تشمل جميع الأطراف.

 

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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