تحذير هام لكل السائقين ..المرور السعودي سيتم مصادرة سيارتك فورا اذا أوقفتها بهذه الطريقة!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط 1361 مركبة مخالفة؛ لتوقفها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، داعيًا الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

يأتي ذلك تنفيذًا للحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر المرور عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أنَّ إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 1361 مركبة قام أصحابها بالتوقف في أماكن الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن العمل الميداني الذي تقوم به إدارات المرور.