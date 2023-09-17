تحذير هام للمقيمين ..السعودية تفرض غرامة مالية والترحيل عند ارتكاب هذا الخطأ في تجديد الاقامة!

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت المديرية العامة للجوازات عن توقيع غرامة تأخير تجديد الإقامة في المملكة وقد أعلنت عن مضاعفة مبلغ الغرامة في حال تكرار التأخير عن عملية التجديد، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الخروج النهائي من المملكة، وللتعرف على قيمة الغرامة وخطوات تجديد الإقامة والشروط اللازمة للتجديد تابعوا معنا السطور التالية.

غرامة تأخير تجديد الإقامة بالسعودية

أعلنت إدارة الجوازات عن أن مدة السماح بالبقاء داخل السعودية عقب انتهاء صلاحية الإقامة تصل إلى 3 أيام فقط، وأن البقاء بالمملكة بعد هذه المدة يعرض المقيم للغرامة والمساءلة القانونية، وقد أقرت إدارة الجوازات السعودية غرامة مالية في حال التأخر عن تجديد الإقامة للوافدين والتي تختلف تبعاً لعدد مرات التخلف عن التجديد، ويمكن توضيح ذلك في الآتي:

غرامة التأخير في المرة الأولى قدرها 500 ريال سعودي.

حال تكرار التأخير عن تجديد الإقامة للمرة الثانية تفرض غرامة قدرها 1000 ريال.

إذا تأخر المقيم عن تجديد الإقامة للمرة الثالثة يتعرض إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي مع الترحيل النهائي من المملكة.

شروط تجديد الإقامة في السعودية

أعلنت إدارة الجوازات السعودية أن تجديد الإقامة للمقيمين بالمملكة يتطلب معه توافر مجموعة من الضوابط والشروط، والتي يمكن توضيحها في النقاط التالية:

أن يكون الشخص متواجد ضمن حدود المملكة خلال فترة تجديد إقامته.

يجب أن يكون المقيم لديه تأمين طبي.

يجب على المقيم تسديد رسوم الإقامة للفترة المطلوبة.

يشترط في تجديد الإقامة أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول.

ينبغي في حالة التجديد عدم وجود أي مخالفات مرورية على المستفيد.

ألا يكون المستفيد مقدم ضده بلاغ تغيب عن العمل من قبل.

لابد من توافر بصمة وصورة المستفيد.

ألا يكون أي من أفراد أسرة المستفيد مسجل في جواز سفر المستفيد، حيث أنه لابد من استخراج جواز سفر مستقل لكل فرد أسرة.

خطوات تجديد الإقامة عبر أبشر

لكي لا يفرض على المقيم غرامة تأخير تجديد الإقامة لابد من الإسراع في تجديدها قبل انتهاء مدة سريانها، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال النقر على هذاآ الرابط.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على خيار الخدمات الإلكترونية ،ثم الضغط على خدمات المكفولين.

اختيار تبويب تجديد الإقامة، ثم الاطلاع على الشروط والتعليمات والموافقة عليها.

النقر على زر التالي، ثم اختيار العامل المراد تجديد الإقامة له.

تحديد المدة وإدخال البيانات المطلوبة مع ضرورة التأكد من صحتها.

النقر على زر تأكيد، وهنا سوف تصل إلى المستخدم رسالة تفيد بنجاح عملية التجديد.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين بالمملكة بشكل إلكتروني عبر اتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، ثم التوجه إلى أبشر أفراد.

النقر على خيار الاستعلامات الإلكترونية، ثم الضغط على خيار الجوازات.

يتم النقر على أيقونة الاستعلام عن غرامات الجوازات.

النقر على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

إدخال كل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك مع التأكد من صحتها.

النقر على زر الاستعلام وهنا سوف يظهر أمام المستخدم على الشاشة كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بإقامة المستخدم ومن ضمنها موعد انتهاء الإقامة والموعد اللازم للتجديد.

[طريقة سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة]

طريقة سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة

يتم سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر بنفس الطريقة التي يتم بها دفع رسوم تجديد الإقامة، ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر وتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور..

النقر على خيار الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على أيقونة الجوازات.

الضغط على تبويب تجديد الإقامة إلكترونياً، ثم النقر على خدمة السداد.

الانتظار بضع دقائق حتى تظهر قيمة الغرامة الواجب سدادها.

إدخال المبلغ المراد سداده وإدخال الرقم السري للحساب البنكي ثم النقر على زر تأكيد.

الفئات المعفاة من تسديد رسوم الإقامة

هناك مجموعة من الفئات التي اعفتهم المملكة من دفع أي رسوم تتعلق بتجديد الإقامة، وتتمثل هذه الفئات في الآتي:

الطلاب ممن لديهم تأشيرة دراسية.

الأبناء من أب أجنبي وأم سعودية الجنسية.

التابعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عام.

كم سعر تجديد الإقامة للعمالة المنزلية؟

رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية تصل إلى 600 ريال سعودي عن كل عام.

كم سعر الإقامة الدائمة في السعودية؟

تكلفة الإقامة الدائمة في السعودية تبلغ 800 ألف ريال سعودي تسدد دفعة واحدة.

هل يشترط إقامة العامل نظاميًاآ بالمملكة حتى يتمكن من تجديد الإقامة؟

نعم، حيث أن وزارة الداخلية السعودية صرحت بأنه يجب على العامل الذي يرغب في تجديد إقامته أن يكون مقيم إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية.