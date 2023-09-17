لاتفوت الفرصة الآن ..اشتري سيارة هونداي بإمكانيات عالية و بقسط شهري 450 ريال في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - من بين السيارات المستعملة التي يتم عرضها في سوق السيارات السعودي، تأتي سيارة سيارة هيونداي بقسط شهري قدره 450 ريال في السعودية وسيارات هيونداي إلنترا موديل 2015 كواحدة من الخيارات المهمة، ويمكن شراء هذه السيارة بتمويل شهري قدره 450 ريال، وتأتي باللون الأبيض وتحتوي على 4 أبواب، وتكون متوسط المسافة التي قطعتها السيارة حوالي 176 ألف كيلومتر، ويتطلب الحصول على هذه السيارة دفع مقدمة قدرها 4 آلاف ريال سعودي، وفي حالة شراءها نقدًا، يجب دفع قيمة 23 ألف ريال سعودي.

مميزات سيارة هيونداي إلنترا

سيارة هيونداي إلنترا موديل 2015 تتمتع بعدد من المميزات التي تجعلها خيارًا جيدًا في سوق السيارات المستعملة إليك بعض المميزات الرئيسية لهذه السيارة: فاخرة ومريحة

توفر أزيرا مقصورة واسعة وفسيحة، مع مقاعد مريحة ومواد فاخرة للتنجيد، بالإضافة إلى مساحة تخزين وفيرة، كما تحتوي على مقاعد مدفأة ومكيفة، ونظام صوت عالي الجودة، وشاشة معلومات وسطية كبيرة.

ميزات الأمان والسلامة

تتميز أزيرا بمجموعة من ميزات السلامة المتقدمة، مثل نظام مانع الانزلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مانع الانغلاق للفرامل ABS، ووسائد هوائية متعددة، مميزات سيارة هيونداي أكسنت

هيونداي أكسنت هي سيارة صغيرة تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها شهيرة في فئتها. إليك بعض المميزات الرئيسية لسيارة هيونداي أكسنت: اقتصادية في استهلاك الوقود

تتميز أكسنت بمحركها الاقتصادي الذي يوفر استهلاكًا منخفضًا للوقود، مما يساهم في توفير تكاليف التشغيل. تصميم عصري وأنيق

تأتي أكسنت بتصميم حديث وجذاب، مع خطوط ديناميكية وتفاصيل جريئة. يعكس التصميم العصري أناقة السيارة ويضفي عليها مظهرًا شبابيًا.

مساحة داخلية واسعة

بالرغم من حجمها الصغير، توفر أكسنت مقصورة واسعة تتسع للركاب بشكل مريح وتصميم المقاعد وتوزيع المساحة الداخلية يعززان الراحة والرحابة. تقنيات متقدمة

تتميز أكسنت بتوفر بعض التقنيات المتقدمة، مثل نظام الملاحة، ونظام الاتصال بالهاتف الذكي عبر البلوتوث، ونظام الصوت عالي الجودة، تلك التقنيات تساعد في تحسين تجربة القيادة والتواصل في السيارة. موثوقية وأداء ممتاز

تعد هيونداي أكسنت معروفة بموثوقيتها وأدائها الجيد. تتميز بمحرك قوي وأنظمة تعليق متطورة، مما يوفر استجابة سريعة وقيادة سلسة. ميزات الأمان

تحرص هيونداي على توفير ميزات السلامة اللازمة، وتشمل أكسنت وسائد هوائية متعددة، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرملة EBD تلك الميزات تساعد في حماية الركاب أثناء القيادة.

ماهي متطلبات اقساط النترا؟

لشراء سيارة هيونداي إلنترا عبر أقساط، يجب عليك النظر في بعض المتطلبات الأساسية التي قد تختلف بين البنوك وشركات التمويل، ومن بين المتطلبات الشائعة التي قد تكون مطلوبة:

هوية صالحة: يجب تقديم هوية صالحة مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر. راتب ثابت أو دخل مستقر: قد يتطلب منك تقديم إثبات عن دخلك الثابت، مثل شهادة راتب أو إفادة من جهة عملك. سجل ائتماني جيد: قد تقوم الجهة التمويلية بفحص سجل ائتمانك للتحقق من تاريخ السداد السابق وتوثيق قدرتك على سداد الأقساط.

دفعة أولى: قد تكون هناك حاجة إلى دفعة أولى، وهي مبلغ مقدم يتم دفعه عند توقيع عقد التمويل. قد يكون المبلغ ثابتًا أو مؤشرًا إلى قيمة السيارة. إجراءات التأمين: قد يتطلب منك شراء تأمين السيارة، وتقديم وثائق التأمين للجهة التمويلية.