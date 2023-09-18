انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمه من الملكة الاردنية رانيا بعد طلاق ولي العهد.. ستنقلب الأوضاع رأسًا على عقب!التفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول أخبار عن انفصال ولي العهد الأردني، الأمير الحسين، وزوجته رجوة ال سيف على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك، قررت الملكة رانيا العبد الله تجاهل هذه الأخبار وزيارة أحد المحلات التقليدية الشهيرة في منطقة وسط البلد.

في مقطع الفيديو، تظهر الملكة رانيا وهي تدخل المحل وتحيي صاحبه "أبو محمد" وتبدأ في الحديث معه عن منتجاته المميزة.

وبلهجتها العامية، قالت الملكة رانيا لصاحب المحل "أبو محمد": "عندك أحلى جوز الهند والهريسة". ثم سألت الملكة رانيا صاحب المحل عن سر تميزه، فأخبرها بأنهم من المحلات التقليدية التي تمتلك خبرة تزيد عن 60 عامًا.

وفي الفيديو، تظهر الملكة رانيا وهي تتذوق أحد منتجات المحل من يد "أبو محمد"، وتشيد به بأنه "طيب جدًا"، مما يعكس تواضعها. يجب الإشارة إلى أن خبر انفصال الأمير الحسين ورجوة ال سيف مجرد شائعة لا أساس لها، حيث ظهرا سويًا في صور جديدة.