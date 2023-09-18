انت الان تتابع خبر الحدث الأهم بالتاريخ كله: الملك الأردني يكشف عن مفاجأه نارية تثير الدهشة وتتجاوز كل التوقعات! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدر الملك الأردني، الملك عبد الله الثاني، مرسومًا يوافق فيه على ستة مشاريع قوانين، ومن بينها مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية". وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بأن "الإرادات الملكية السامية صدرت بالموافقة على ستة مشاريع قوانين"، ومنها "الجرائم الإلكترونية". وقد أصدر الملك الأردني أيضًا مراسيم توافق على قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة "أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن" في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023، وفقًا لوكالة "عمون" الأردنية.

تشمل مشاريع القوانين التي وافق عليها الملك الأردني، الملك عبد الله الثاني، القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.

ويجدر بالذكر أن مشروع الحكومة الأردنية لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية أثار الكثير من الجدل، حيث حذر البعض من استخدامه لتقييد الحريات العامة. وتقول الحكومة الأردنية إن "التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية تهدف إلى حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمانًا"، بينما يرون المدافعون عن الحريات أنها ستقيد حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.