لأول مرة.. قرارات سعودية صادمة ضد الوافدين من هذه الدول العربية.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - صرحت وزارة الموارد الإنسانية عن خطة جديدة من أجل إتاحة فرص عمل للعاطلين في المملكة عن طريق توطين عدد من الوظائف ومنع الوافدين من العمل فيها، عن طريق موقعنا سوف نشرح لكم أهم القرارات التي اتخذتها الدولة.

مضاعفة الرسوم والترحيل

صرحت وزارة الموارد الإنسانية في المملكة عن خطة جديدة لأجل إتاحة فرص عمل للأفراد العاطلين، خلال سعودة عدد من الوظائف ومنع الأشخاص لوافدين من العمل فيها، حيث كشفت الوزارة في تصريحها الجديد أنها ستبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم: “336” الصادر بتاريخ خمسة عشرة من يونيو 1443هـ، القاضي يفرض مقابل مادي بمبلغ “9,600” ريالٍ بشكل سنوي لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عاملين للشخص السعودي.

كما أوضحت الوزارة عن أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في يوم 21 / 10 / 1443هـ، المتضمنة تحصيل مقابل قدره “9660” ريالاً عن كل شخص من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تخطت أربعة عاملين للشخص السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها عبر العام الاول من صدور القرار وكشفت الوزارة عن أنه يستثنى من هذا الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى أكثر من الحد المسموح لها بما يحتوي على ذوي الإعاقة، والأوبئة المزمنة، والخطرة، وغير ذلك من الأمراض، طبقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة تلك الاستثناءات.

نبذة عن النظام

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يكون من مسؤولية وزارة الداخلية ضبط الأشخاص القادمين للدولة الذين يعملون لحسابهم المتعلق بهم، وحالات ترحيل الشخص المخالف، على المنشآت الخاصة بخدمات الحجاج والمعتمرين إخطار الهيئة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة لإقامته، وينبغي على الشركات والمنشآت عثور العمالة المتعلقة بهم على الإقامات ورخص العمل، على كل المعدات الحكومية التحقق من أن كل الأفراد الوافدين العاملين لديها أو بالمجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها يكون لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول أو بسبب عقود رسمية معترف بها، وممنوعه من دخول السعودية.