اتفرج العالم الهولندي يُفجّر مفاجأة جديدة ويصدم المغاربة.. لن تصدقوا ماذا توقع هذه المره !!

الرياض - محمد الاطلسي - أثار العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، الجدل على مواقع التواصل، بتوقعات صادمة بعد زلزال المغرب

ونشر خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، توقعات جديدة حذر خلالها من إمكانية حصول هزات أرضية في الأيام المقبلة قد ينجم عنها تسونامي يضرب البرتغال وإسبانيا والمغرب.

وقال هوغربيتس في مقطع فيديو نشر على حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS على منصات التواصل الاجتماعي إنه قد تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 أيلول/سبتمبر تقريبًا، مشيراً إلى احتمال أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات في الفترة بين 19 و21 من الشهر الجاري.

وأضاف: "من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر.. إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب.. عليك أن تكون على بينة من الخطر الذي يكمن على الساحل.. فقد أن يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقًا.. وإذا حدث ذلك، فسوف ينتج عنه تسونامي ويجب أن تكون على دراية بذلك".