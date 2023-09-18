السعودية .. قرار صادم بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لكل من يمارس هذه الأعمال الشائعة

الرياض - محمد الاطلسي - قام تقرير رسمي لهيئة الرقابة والتحقيق السعودية “نزاهة”، بالكشف أن بلاغات استغلال النفوذ الوظيفي في العاملين الماضيين2021-2022 وصلت إلى 6111 بلاغا في جميع القطاعات الحكومية. وتابعت الهيئة في بيانها، أن فروعها اهتمت بالتحقيقات اللازمة في البلاغات المقدمة إليها.

استغلال النفوذ الوظيفي حيث أن جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، هي عبارة عن:

اتجار الجاني بالنفوذ الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية. – يتوجب في ارتكاب مثل هذه الجرائم أركان مادية ومعنوية.

– كل موظف أو شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا.

عقوبة المرتشي

ويعاقب المرتشي بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.