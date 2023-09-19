مقطع فيديو يثير جدلاً لفرقة اوركسترا سعودية تعزف على براميل النفط في نيويورك

الرياض - محمد الاطلسي - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فرقة الأوركسترا السعودية تعزف على براميل النفط خلال حفل ⁧روائع الأوركسترا السعودية⁩ الذي أقيم على مسرح دار الأوبرا في ⁧نيويورك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر تقدم برميل النفط الأخضر الآلات الموسيقية للفرقة على المسرح الأمريكي، فيما قام أعضاء الفرقة بعزف لحن أغنية "شب ناره ودفاني الله ينصرك يا محمد".

"الله ينصرك يا محمد" ???? من حفل #روائع_الأوركسترا_السعودية في نيويورك.#وزارة_الثقافة#الفعاليات_الثقافيةpic.twitter.com/G5k5mP0pqd— الفعاليات الثقافية (@MoC_Engage) "الله ينصرك يا محمد" 🎶

من حفل #روائع_الأوركسترا_السعودية في نيويورك.#وزارة_الثقافة #الفعاليات_الثقافية pic.twitter.com/G5k5mP0pqd — الفعاليات الثقافية (@MoC_Engage) September 18, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع الفيديو، حيث اعتبر البعض استخدام برميل النفط توصيلا لرسالة، وأبدى عدد كبير من النشطاء إعجابهم بهذا العرض.

وعلق أحدهم قائلا: "برميل النفط الاخضر وفي نيويورك..كذا كثير على مستر بايدن"، وأضاف آخر: "الله ينصرك يا محمد..روعة الأداء مميز جدا..فخورين فيهم".

كما كتب أحدهم معلقا: "رسالة مبطنة على أرضهم وبين جمهورهم"، وتابع آخر: "صدق من قال.. الفن رسالة واستخدام البرميل للعزف الفني لضبط إيقاع الفرقة كاستخدام النفط لضبط الإيقاع العالمي ل غنى للعالم عن السعودية".

المصدر: RT