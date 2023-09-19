طيار سعودي يكشف عن السبب الرئيسي لتحليق الطائرات على ارتفاع عالي جدا

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح الكابتن طيار السعودي محمد آل شيبان في منشور له عبر حسابه في منصة "إكس"، سبب تحليق الطائرات على ارتفاعات عالية جدا.

وكتب الكابتن طيار محمد آل شيبان في منصة "إكس": "سؤال مكرر..لماذا تحلق الطائرات على ارتفاعات عالية جدا؟" فيما نشر مقطع فيديو توضيحيا لتحليق الطائرات في السماء.

وأضاف موضحا: "السبب الرئيسي للطيران في الارتفاعات العالية هو الحصول على أفضل أداء للمحركات وأكثره كفاءة، لأن الارتفاعات العالية يكون فيها الهواء أقل كثافة، مما ينتج عنه مقاومة أقل، فيسمح للطائرة بالتحليق بسرعة عالية مع استهلاك أقل للوقود، وأيضا الابتعاد عن بعض من التقلبات الجوية وعن التضاريس وتأثيراتها، بالإضافة إلى أنه كلما زاد الارتفاع يكون هناك سلاسة في التحليق وقلة في الضجيج".

وأردف محمد آل شيبان: "وأيضا التحليق العالي يعطي الطيار في الحالات الطارئة مسافة ووقتا أكثر في الجو للوصول لأقرب مطار".

وتابع: "مثال يوضح تأثير الارتفاعات على استهلاك الوقود والوقت: "...

- لو قمنا بالطيران بطائرتين من طراز "10-787" بنفس الأوزان من جدة إلى كوالالمبور الأولى تكون على ارتفاع 15 ألف قدم، والثانية تكون على ارتفاع 39 ألف قدم.

- النتيجة: الأولى التي ارتفاعها 15 ألف قدم، ستستهلك 64 طناً من الوقود ومدة الطيران 9 ساعات ونصف. الثانية التي ارتفاعها 39 ألف قدم، ستستهلك 45 طناً من الوقود ومدة الطيران 8 ساعات ونصف".