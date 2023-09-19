ظهور هذه الاشياء تدل على وجود سحر في البيت .. أخطرها العلامة رقم 4.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - قبل التعرف على تلك العلامات أو الأشياء سوف نتعرف على سبب تسمية السحر بهذا الإسم، حيث يسمى السحر بالسحر نظراً لأن أسبابه خفية، ولأن السحرة يستخدمون أسبابًا مختلفة لتخيل الناس وإرباكهم وإيذائهم وسرقة أموالهم بطرق غامضة، فقد ذكر الله تعالى السحر في قصة موسى عليه السلام قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ”.

والسحر قد يكون ذلك فسخًا للعقد، أو قد يكون استخدام الشياطين لجعل الشخص يفقد عقله ، أو يسلب صحته ، أو ينفصل عن زوجته .

10 أشياء تدل على وجود سحر في البيت

هناك 10 أشياء بارزة تدل على وجود السحر في البيت وهي كالتالي :

• وجود حشرات كالديدان أو النمل، وهذه الحشرات لا تتأثر بالمبيدات ولكن إذا حاول صاحب المنزل إزالتها بخلطها بالملح مع الماء المحتوي على الرقية سيختفي.

• من علامات المنزل المسحور أنه دائمًا ما يكون فوضويًا ومقلوبًا ومالكه مريض بشكل خطير، والطفل والزوج مريضان، والبيت كله مريض، والأسرة متوترة، ومضطربة عقليًا، وتحلم بكوابيس وعند الابتعاد عن المنزل تشعر بارتياح وعند الخروج تكون سعيد، وعندما توجد في المنزل تكون مضطرب، وكذلك الزوجة.

• تتلف المصابيح الكهربائية والمصابيح في الغرفة باستمرار وتشعر بالكآبة.

• فجأة تختفي الأموال أو المجوهرات من المنزل، وظهروا فجأة.

• اندلعت بعض الخلافات العنيفة بين أفراد الأسرة دون سبب منطقي.

• الأسرة كلها تفتقر إلى المال والنعم الصحية.

• هناك قصور في النجاح في كافة مناحي الحياة سواء في العمل أو الدراسة أو الزواج.

• تسمع أصواتًا غريبة دون معرفة المصدر.

• الحلم بحيوانات المخيفة أو القطط المخيفة.

• يقوم الناس بشكل لا إرادي ببعض السلوكيات الاندفاعية، ثم يندمون لاحقًا على سلوكهم، لكن يكررونها مرة أخرى.

كيف اعرف ان هناك سحر في المنزل

• من أهم الأماكن التي يمكن أن تظهر بها علامات السحر في المنزل هو المطبخ، ومن علامات السحر في المنزل، بعد دخول المطبخ والبدء في الطبخ قد تشعر بألم شديد في القدمين، وحرارة في باطن القدمين.

• وأيضًا من علامات السحر في المنزل أنك قد تشعر بالراحة بمجرد الخروج من المنزل، وبمجرد دخول المنزل قد يشعر بالتوتر والعصبية والضيق.

• وأيضًا فإن المشاحنات الزوجية التي تستمر داخل المنزل، بينما تختفي تلك المشاحنات بعد الخروج من هذا المنزل.

ثلاثة مرات في الصباح والمساء.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ما مِنْ عبدٍ يقولُ في صباحِ كلِّ يومٍ، ومساءِ كلِّ ليلةٍ، بسمِ اللهِ الذي لا يضُرُّ مع اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ، وهُوَ السميعُ العليمُ، ثلاثُ مراتٍ، لم يضرَّهُ شيءٌ”،وأخذ سبع ورقات سدر أخضر تدق وتجعل في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وإذا قرأ الفاتحة أيضاً فحسن، لأن الفاتحة أم القرآن ولها شأن عظيم، وهي أفضل السور، ويقرأ في الإناء أيضاً آيات السحر سواءً في الأعراف أو من سورة طه وسورة يونس.

الرقية الشرعية للوقاية من السحر

– أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

– بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) (الفاتحة)

– قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ٌ, اللَّهُ الصَّمَدُ , لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ – الإخلاص

– قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ , مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ , وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ , وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ , وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ – الفلق

– قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ , مَلِكِ النَّاسِ , إِلَهِ النَّاسِ , مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ , الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ , مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ – الناس

– بِسـمِ اللهِ الذي لا يَضُـرُّ مَعَ اسمِـهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمـاءِ وَهـوَ السّمـيعُ العَلـيم (3 مرات)

– بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك (3 مرات).

– اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك (7 مرات)

– اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما (3 مرات)

– أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة (7 مرات).

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