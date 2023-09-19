اتفرج اجمل مذيعة جديدة بقناة العربية تسرق الأنظار بجمال مبهر ادهشت الجميع بأول ظهور كانها حورية من الجنة

الرياض - محمد الاطلسي - تم تداول صور للإعلامية اللبنانية لارا نبهان على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعمل كمقدمة أخبار في قناة الحدث التابعة لقناة العربية الإخبارية، وقد اعتبرها النشطاء أجمل مذيعة عربية.

لقد علق نشطاء سعوديون سابقاً على تويتر على صور لارا نبهان، معتبرين إياها أجمل مذيعة في العالم بلا منازع.

وتقيم لارا نبهان في دبي بالإمارات العربية المتحدة وتعمل كمقدمة للأخبار السياسية في قناة الحدث، وهي متزوجة ولديها اثنين من الأبناء.تناقلت الأخبار حول ديانة لارا نبهان بشكل متضارب، حيث ذكرت بعض المواقع الإلكترونية أنها مسيحية، في حين أشارت مواقع أخرى إلى أن ديانتها إسلامية ولكنها من الطائفة الشيعية.

نقدم لكم سيرة ذاتية للإعلامية لارا نبهان: وُلدت لارا نبهان في أسرة مسلمة تنتمي للمذهب الشيعي في لبنان، ودرست الصحافة وعملت كمذيعة محررة ومراسلة في قناة الحدث التابعة لقناة العربية الإخبارية في دبي منذ عام 2012.