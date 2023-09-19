"أرقام فلكية توقف العقول... كشف ثروة الملكة رانيا، زوجة ملك الأردن، الضخمة!

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صحيفة عن أسرار جديدة حول الأميرة مريم غازي في ذكرى زواجها من ابن عم ملك الأردن. وقد أعلنت العائلة المالكة الأردنية زواج الأمير غازي بن محمد والأميرة ميريام دي أونغريا، أميرة تورنوفو وأحد أفراد العائلة المالكة البلغارية في مثل هذا اليوم، 3 سبتمبر من العام 2022.

كانت الأميرة ميريام متزوجة من أمير تورنوفو البلغاري كاردام تورنوفسكي. وعلى الرغم من إيمانها الأرثوذكسي، احتفظت بعقيدتها الأرثوذكسية، في حين اعتنق زوجها الجديد الإسلام. كما أن العريس هو ابن عم ملك الأردن عبد الله الثاني، وكان على صلة قرابة بالملكة رانيا. لم يكن الزواج مفاجئًا فقط للصحافة، بل أيضًا للأصدقاء والمعارف، حتى أولئك الذين كانوا في دائرة العروسين المباشرة.

أقيم الحفل في قصر رغدان وكان ذو طابع حميمي، حيث رافق العروسين أطفالهما. وقد سافر بوريس وبلتران من لندن ليكونا مع والدتهما التي يعشقونها.

إن زواج الأميرة مريام من أمير بلغاري هو حدث تاريخي يستحق الاحتفال والتذكير بذكراه، ويعكس تعدد الثقافات والتواصل بين الأمم. ويعتبر هذا الزواج خطوة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقافية بين الأردن وبلغاريا.

عندما تعرض كاردام لحادث سير في عام 2008 أدى إلى دخوله في غيبوبة، كان على الطفلين، اللذين كانا يبلغان من العمر 12 و10 سنوات خلال ذلك الوقت، أن يكبرا في ظل وجود أب يجب رعايته. وقامت مريم بأعمال علاجية معهم وجعلت المأساة التي عاشوها في المنزل أقل قسوة. قالت ميريام عن نفسها بعد سنوات في "فانيتي فير" إنها كانت واضحة جدًا منذ البداية. وتابعت: "أخبرتهم أن والدهما كان في غيبوبة، وأنه يمكن أن يموت، لكنه يمكن أن يعيش أيضًا".

في حفل الزفاف الذي أقيم في الأردن، في سبتمبر الماضي، لم يتمكن (والدها) برناردو دي أونغريا من الحضور بسبب تقدمه في السن. وتوفي بعد شهر، في أكتوبر، عن عمر يناهز 98 عامًا. وكانت ميريام الابنة الوحيدة بين الأشقاء السبعة الذكور وكانت دائمًا قريبة جدًا من والدها ووالدتها كارمن لوبيز أوليجا. كان زفافها المفاجئ من الأمير غازي بن محمد بمثابة فرحة لكل من أحبوها، وهذا ما أكدوه لمجلة فانيتاتيس الإسبانية قائلين أنّ: "ميريام تستحق أن تكون سعيدة. إنها امرأة جيدة وكريمة. لقد وجدت رجلاً يعتني بها، ويهتم بها، ويحميها".

"كلاهما روحانيان للغاية وهذه الطريقة في رؤية الحياة توحدهما." منذ زواجها، أصبحت تُعرف بـ مصممة المجوهرات "مريم غازي" وتحافظ على المظهر الذي كانت تريده دائمًا والذي ربما أصبح الآن أكثر صرامة نظرًا لعلاقتها بملك الأردن، الملك عبد الله الثاني. لقد ساعدت مآسيها في جعلها أقوى وإيجاد السلام والسعادة التي تتمتع بها الآن"، كما أخبروا فانيتاتيس. كما يؤكدون أنه لن يكون هناك حفل كبير للاحتفال بعيد ميلادها كانت عطلة نهاية أسبوع مليئة بالاحتفالات المزدوجة في الأردن، والتي، كما علمت مجلة فانيتاتيس، كانت حميمة وموجهة نحو الأسرة.

وفقًا للمصدر نفسه، كان بإمكان أبناء مريم غازي من زوجها السابق "بوريس وبلتران" حضور الحفل. على الرغم من أنهما يعيشان ويعملان في لندن، إلا أنهما يقضيان وقتًا مع والدتهم في بلدهم "الثاني" أو "المُتبنّى".

والآن، أصبح الزوجان غازي بن محمد ومريم غازي أميران أردنيان وجزءًا من الديوان الملكي. وتم توزيع الصورة الرسمية لزواجهما من خلال خزانة القصر الرسمية. وظهرا بجانب الملك عبد الله في حفلات الزفاف السابقة لأبناء الملك عبد الله، وكانت مريم جزءًا من الاحتفالات قبل وبعد حفل الزفاف نفسه".