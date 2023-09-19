العرافة الخطيرة ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جنونية تخطت بها المعقول والجمهور غاضب من جرأتها!.

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن توقعات جديدة أثارت الرعب في الوسط، حيث أعربت عن قلقها على لبنان وعدم استبعاد حدوث مواجهات قريبة في الشارع.

وقالت: "أنا قلقة على لبنان، ولا أستبعد حدوث مواجهات في الشارع، وأحداث أمنية وفوضى وشغب، وأتخوف من خضّة أمنية".

وتوقعت أيضًا عودة ظاهرة الاغتيالات في لبنان والدول العربية والأجنبية.

وأكدت أن التطورات والأحداث العربية المقبلة ستشكل خطرًا كبيرًا على العلاقات في عدة دول عربية، مما سيخلق أجواءً من التوتر والقلق.

وتوقعت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لسوريا بشكل مفاجئ ولقائه بالرئيس بشار الأسد، وأن هذه الزيارة ستشكل تطورًا في العلاقات العربية والخليجية.

وحذرت من أن العالم سيشهد حالة من الغليان والقلق في المرحلة القادمة، بسبب كارثة كبيرة ستضرب دولًا في أفريقيا والهند والصين.

وأشارت إلى أن بريطانيا في قلب الأحداث المقلقة وتطلق تحذيرات لدول أوروبية، وأن هذه الدول تتأهب لمواجهة الحدث.

وتوقعت أننا سنشهد مشاهد للكوارث الطبيعية التي يسببها البحر في عدة مناطق ساحلية حول العالم، وأن الموت سيخطف الآلاف جراء "التسونامي".