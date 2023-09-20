لأول مرة في تاريخ المملكة..مسنٌّ سعودي يحطم الرقم القياسي في تعدد الزوجات .. لن تصدق كم عدد زيجاته؟

الرياض - محمد الاطلسي - أقدم مسنٌّ سعودي على الزواج للمرة الـ12 في حياته، وسمح بنشر صور ومقاطع فيديو من تجربته الجديدة في واحدة من أشهر قصص تعدد الزوجات في السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية المبيحة للتعدد.

وأقام الشيخ مساعد بن معيض بن خلف دهيس المالكي، حفل زفاف صاخبًا لمناسبة زواجه الجديد، حضره أصدقاء وأقارب كثر لم يبدو على أيّ منهم الاستغراب كما حدث في مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت جدلًا حول خطوة العريس.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، العريس ويلقب بـ ”أبو حسن“، في مجلس للرجال، حيث تقام حفلات الزفاف في المملكة بشكل منفصل بين الجنسين، وقد بدت عليه علامات الفرح بالمناسبة التي كرَّرها من قبل 11 مرة.