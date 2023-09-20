طبيب سعودي يوجه تحذير هام ما يفعله المواطنون مع زوجاتهم كل ليلة هوالسبب في الجلطات المميتة!

الرياض - محمد الاطلسي - في إطار حديثه عن أضرار الانفعال على القلب، ذكر أستاذ إكلينيكي أمراض القلب في جامعة الملك سعود الدكتور خالد النمر قصة مؤثرة

حيث قال: شاب في الأربعين من عمره ليس لديه أمراض ولايدخن ؛ عاد إلى منزله الساعة 7 مساءً بعد دوام طويل ومرهق ؛ فحدثت بينه وبين زوجته مشاجرة وملاسنة ؛ فأصيب بجلطة في القلب وتم فتح الشريان المسدود".

الجدير بالذكر أن للانفعال أثار جسدية ونفسية كثيرة لعل من أبرزها مايلي:

يزيد الغضب من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث وجدت إحدى الدراسات أن هناك خطرًا أعلى بـ 3 مرات للإصابة بسكتة دماغية أو نزيف داخل الدماغ خلال ساعتين بعد نوبة الغضب.

تؤثر نوبات الغضب المستمرة على الجهاز المناعي للجسم بشكل كبير، وتؤدي إلى إضعافه، وهو ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المختلفة.