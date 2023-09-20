سياسي يمني ينتقد الجميع ويوجه رسالة " لا يحق لجماعة الحوثي أن تقرر مصير اليمن"

الرياض - محمد الاطلسي - تساءل الكاتب والسياسي اليمني عبدالناصر المودع انه كيف لعصابة أو ميليشيا مثل جماعة الحوثي تقرر مصير اليمن ووحدة أراضيه.

وبين المودع أن شكل اليمن ووحدة أراضيه حق أصيل للشعب اليمني ولا يمكن التنازل عنه لعصابة أو ميليشيا او تفويض اي كيان.

وكتب المودع في منصة "أكس": إذا كان رئيس منتخب للجمهورية اليمنية، أو برلمان منتخب لا يحق له التفاوض على شكل الدولة والمساس بوحدتها، فكيف بعصابة مثل الحوثيين أو مليشيات وكيانات مصنوعة من الغير ستقرر مصير اليمن وبالذات شكل الدولة ووحدة ترابها الوطني".

وأشار المودع إلى أن " شكل الدولة ووحدة أراضيها حق أصيل وحصري للشعب اليمني لا يمكن التنازل عنه أو تفويضه لأي شخص أو كيان".

واردف المودع " هذه الحق مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وكل الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي.. مختتما.. هذا ما على اليمنيين إدراكه والتمسك به مهما كانت الظروف والأوضاع".

ووجّهت السعودية دعوة لوفد من صنعاء لزيارتها؛ وذلك لاستكمال اللقاءات والنقاشات، بناءً على المبادرة السعودية التي أُعلنت في مارس (آذار) 2021.