يحدث في مصر.. رجل يحرق زوجته بطريقة بشعة حتى الموت بعد أن رآها تمارس هذا الشيء في غرفتهما!

الرياض - محمد الاطلسي - تعرضت امرأة في مصر لمصير مأساوي على يد زوجها الذي قرر إنهاء حياتها بطريقة بشعة.

حيث قام الرجل بسكب ماء مغلي على زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعلى الفور، تمكنت الشرطة من القبض على الجاني الذي اعترف بجريمته الشنيعة.

وعندما سئل عن السبب وراء فعلته، أشار إلى وجود علاقة غير شرعية بين زوجته ورجل آخر.

وفي تصريحاته، أكد الجاني أنه كان يعلم منذ فترة بوجود هذه العلاقة الخارجة عن القانون بين زوجته وشخص آخر.

وأضاف أن زوجته طلبت منه أن يترك منزل الزوجية بسبب هذا السبب. وبناءً على ذلك، قرر الجاني التخلص من زوجته وتعذيبها كعمل انتقامي منها.