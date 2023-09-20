السعودية تعلن غرامة 10 ألف ريال لكل مواطن ومقيم يبيع او يوزع هذه الأغراض مجانا أو بنقود!

الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت دوريات الأمن العام في المملكة العربية السعودية من القبض على عدد من المخالفين لنظام أمن البيئة في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وحائل.

وبلغ عدد المخالفين (8) أشخاص من الجنسية السعودية، وقد تم ضبط المخالفين وبحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (4) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة.

أتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يشار إلا ان الأمن البيئي يعاقب أي نشاط لإنتاج أو بيع أو نقل الحطب أو الفحم المحلي بغرامة تبلغ 10 آلاف ريال سعودي

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.