بطريقة شيطانية ..طفل يمني صغير يخدع رجال الأمن السعودي .. والأخير يشيد بذكاء الطفل (تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - ابدى رجل أمن سعودي إعجابه الشديد بذكاء طفل يمني تمكن من خداع رجال الشرطة.

وقال ان الطفل فعل ذلك بطريقة ذكية ودون مخالفة للقانون.

وفي التفاصيل فقد إضطر زوج سعودي إلى تسلق سور المنزل بعد ان اغلقت عليه زوجته الباب، لكنه عندما وصل إلى أعلى السور صادف مرور دورية للشرطة، فطلب منه الضابط النزول من على السور.

حاول الزوج ان يوضح للشرطي أنه يتسلق سور منزله، فطلب منه الشرطي أن يثبت صحة قوله وأن يدق جرس الباب ويطلب من أهله في الداخل ان يفتحوا له لكن لم يجب أي شخص.

وبالصدفة مر طفل يمني من جوارهم، وهو جار ذلك السعودي، فتنفس الزوج الصعداء ونادى على الطفل ليشهد معه أمام الشرطة أن هذا منزله فعلاً، لكن الطفل تذكر أنه كان يلعب في يوماً من الأيام فطارت الكرة إلى حوش منزل هذا الزوج، فقام بتقطيعها على الفور، فأستغل الطفل الفرصة للإنتقام من هذا الزوج وقال للشرطة أنه لا يعرفه.