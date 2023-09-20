الفلكية الداهية تكشف سرًا صادمًا وغبر متوقع عن الملك محمد السادس يثير ضجة هائلة ويدهش الجميع..اتفرج المفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت سيدة التنبؤات الفلكية اللبنانية، ليلي عبد اللطيف، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بتوقعاتها الجديدة.

وقد تنبأت ليلي عبد اللطيف بحدوث زلزال في المغرب هذا العام، بالإضافة إلى محاولة اغتيال رئيس تونس.

وفي توقعاتها للعام الجديد، صرحت ليلي عبد اللطيف قائلة: "سوف يشهد المغرب هزات أرضية وحزنًا شديدًا، وسوف يتأثر الملك محمد السادس".

هذه التوقعات أثارت الأمل لدى المغاربة بتحسين الحياة المعيشية وانتعاش السياحة وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين.

ولم تقتصر توقعات ليلي عبد اللطيف على المغرب فقط، بل توقعت أيضًا ارتفاع أسعار النفط وحل جميع المشاكل المتعلقة بالمغرب