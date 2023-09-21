طِبْقاً لتوجيهات جلالة الملك إدارة المرور السعودية تبدأ في تخفيض المخالفات المرورية

الرياض - محمد الاطلسي - بدئت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية اتاحة امكانية تخفيض المخالفات المرورية وذلك عبر المنصة الالكترونية حيث وذلك بتوجيه من سيادة خادم الحرمين الشريفين كما تستعد ادارة المرور الي استقبال موسم حج 2023 في المدن المقدسة فيما تسعي الي تهيئة الاجواء واستقرار الوضع المروري لسهولة التحرك والوصول في جميع المناطق.

كيف يتم تخفيض المخالفات المرورية

يتم تخفيض المخالفات المرورية عن طريق تطلب الاعتراض علي المخالفة من الموقع الإلكتروني الخاص بادارة المرور او منصة ابشر فيما يجب الا يتعدى الطلب المقدم مده 30 يوم من تاريخ الحصول عليها كما يجب ان يتم تسديد المخالفة بعد الاعتراض عليها في موعد أقصاه 90 يوماً حيث يتم مراجعة المخالفة بعد الاعتراض عليها ويتم ارسال الرد علي الطلب المقدم كما تكون اقصي قيمة يتم تخفيضها هي حوالي (25%) من قيمة المخالفة الاجمالية.

كيف يتم تقديم طلب التخفيض للمخالفة

يتم طلب التخفيض من خلال (ابشر) حيث يمكنك الدخول علي المنصة والبدئ بتسجيل الدخول اليها والقيما باختيار الخدمات المرورية من القائمة الخاصة بالخدمات, كما يمكنك تحديد المخالفات المرورية التي ترغب في الاعتراض عليها, ومن ثم يمكنك كتابة النص الاعتراض بشكل واضح حتي يتم مراجعته من قبل المختصين, قم با ادخال بيانات بشكل صحيح والنقر علي تقديم الطلب.