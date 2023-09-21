اتفرج العرافة الداهية ليلى عبد اللطيف تصعق السعوديين بتنبؤاتها الكارثية: هذا ماسيحدث في السعودية بعد أيام قليلة !!

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف قنبلة توقعات جديدة حول السعودية والتي تتوقع حدوثها في الأيام القادمة.

حذرت عبد اللطيف من انتشار مرض يمكن أن ينهي حياة العديد من المواطنين السعوديين في الأشهر المتبقية من العام الجاري 2023.

وتتوقع إصابة الملك سلمان بمرض غامض وحدوث سيول وأمطار غزيرة في المملكة، بالإضافة إلى الإعلان عن مشروع مهم في السعودية.

وتشير إلى أن ولي العهد السعودي سيلعب دورًا رئيسيًا في الدعوى القضائية القادمة ضد شركات الإلكترونيات الاحتيالية التي تستهدف أفرادًا معينين والشركات الاقتصادية.

وتتوقع أيضًا لقاء رئيس دولة قطر ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مع ولي العهد السعودي في حدث عالمي.

وتشير إلى أن اسم المملكة العربية السعودية سيتألق في مجالات مختلفة في جميع أنحاء العالم، وستغزو عبارة "صنع في السعودية" العالم أجمع.

وتقول إن رجال الأعمال والأثرياء من حول العالم يختارون السعودية للإقامة فيها بشكل دائم من أجل العمل والاستثمار بسبب الوضع الأمني فيها.