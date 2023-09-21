السعر الآن : سعر صرف جديد للريال اليمني أمام الدولار والسعودي في صنعاء وعدن في اخر تحديث اليوم

الرياض - محمد الاطلسي - سجل الريال اليمني اليوم سعر صرف جديد أمام العملات الأجنبية في مختلف المحافظات.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم الخميس 21أيلول، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية

أسعار الصرف:

سعر الصرف في عدن

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 1419 ريالا

البيع: 1430 ريالا.

ـ الريال السعودي:

الشراء:375 ريالا

البيع: 377 ريالا.

سعر الصرف في صنعاء

-الدولار الأمريكي:

الشراء:528 ريالا

البيع:536 ريالا.

ـ الريال السعودي:

الشراء:140.5 ريالات

البيع:141 ريالا.