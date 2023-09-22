السعودية تُباغت هذه الفئة من المغتربين وتلاحقهم في الشوارع والمحلات.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف تقرير نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، ، عن محلاحقة هذه الفئة من المواطنين العاملين بهذا المهن وتوطين عدد من المهن الجديدة ومنع الوافدين من العمل بها، ويشمل القرار مهن يعمل بها عدد كبير من المغتربين والوافدين إلى المملكة، واوضحت الصحيفة أن قرارات سعودة المهن الجديدة سيتم تطبيقها على مراحل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية توطين مجموعة جديدة من المهن، وشملت المهن والأنشطة الموطّنة توطين مهن إدارة المشاريع، ومهن المشتريات، ومهن المبيعات، ومنافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن، بالإضافة إلى منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية، وذلك على عدة مراحل.