دولة خليجية تحتل المرتبة الأولى كـ أسوأ بلد لعيش الوافدين !.. لن تصدق من هي؟

الرياض - محمد الاطلسي - حلت الكويت مجددا في أدنى مرتبة في المؤشر العالمي لجودة الحياة أمام الوافدين لترسخ في وصف أسوأ الدول للعيش بحسب تقرير «إكسبات إنسايدر 2023» الصادر عن مؤسسة انتر نيتشنآ

البلدان الثلاثة الأدنى في قائمة مؤشر جودة الحياة لعام 2023 لم تمثل مفاجأة كبيرة. والكويت، وبعد هبوطها إلى المركز الأخير ، (المرتبة 53) سبق أن حلت به بانتظام أي في نهاية الترتيب على مدار السنوات العشر الماضية، حيث يشعر الوافدون بخيبة أمل خاصة مع الافتقار لبيئة صحية للتفاعل مع الثقافة المحلية وقضاء أوقات سارة بعد العمل في الليل فضلا عن الافتقار لفرص ممارسة الرياضات الترفيهية.

يقول أحد المغتربين الكنديين: “لا أحب الهواء الملوث ، وعدم القدرة على الاحتكاك بالطبيعة ، وحقيقة عدم وجود أرصفة للمشاة مع وجود العديد من السيارات”.يوافق آخرون ويعطون تصنيفًا سلبيًا لكل من الافتقار إلى التماس مع الطبيعة (53٪ غير سعداء مقابل 6٪ على مستوى العالم) والبيئة الحضرية (44٪ مقابل 16٪) .

يشعر الكثيرون أيضًا أنهم لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم علانية (المرتبة 53) أو الوصول بسهولة إلى جميع أنواع خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها (المرتبة 51). وإجمالاً ، تحتل الكويت المرتبة العشرة الأدنى في كل جوانب القياس في المؤشر.