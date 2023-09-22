احرق الحوثيين ..اتفرج مسؤول كبير في صنعاء يكشف فضيحة مدوية عن عرض ميدان السبعين

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مسؤول كبير في حكومة صنعاء الانقلابية، غير المعترف بها دوليا، مساء الخميس، فضيحة مدوية عن العرض العسكري الذي أقامته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في صنعاء المحتلة.

وفضح الشيخ القبلي البارز فارس الحباري، المعين من قبل مليشيا الحوثي، محافظا لمحافظة ريمة، حقيقة الحشود التي عرضت بها المليشيا في ميدان السبعين بصنعاء، والذي تسببت في دفعه لإغلاق هاتفه.

وقال فارس الحباري على حسابه الرسمي بموقع تويتر - إكس - : غلقنا التلفون من الملامة، حشدنا عيال خلق الله من قبل أسبوع إلى السبعين تاركين أهاليهم دون مصاريف ووعدناهم بخمسين الف حسب وعد المعنيين بالعرض العسكري.

وأضاف الحباري : اليوم رجعوا أصحابنا ولم يصرف لهم سوى خمسة الف ريال.

وتابع بالقول: خبرناهم سابقاً لاتكذبوا على الخلق، طبعوا لنا وجيهم مايرجعوا إلا والخمسين في الجيب.