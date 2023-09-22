اثارت غضب قاتل..سعودية تفقد السيطرة على نفسها أمام شاب وسيم يعمل في محل.. لن تصدقوا ماذا طبت منه بجرأة

الرياض - محمد الاطلسي - تمت مشاركة فيديو مروع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر فتاة سعودية تتحرش بعامل في أحد محلات بيع العطور. يُظهر الفيديو عدم قدرة الفتاة على السيطرة على نفسها أمام جاذبية الشاب الوسيم العامل في المحل.

انتشر هذا الفيديو بين النشطاء الغاضبين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الفتاة وهي تتوسل للشاب بأن يخلع كمامته لتتمكن من رؤية وجهه.

وفي الفيديو، يظهر الشاب نفسه ويوثق هذه اللحظات، وتعبّر الفتاة عن إعجابها به وتطلب رؤية وجهه بطريقة توسلية. اعتبر النشطاء هذا التصرف تحرشًا من الفتاة بالشاب، وأكدوا أنه لا يليق بها أن تقوم بهذا الأمر.

في الفيديو المتداول، قالت الفتاة: "الله يخليك، خلّي الكمامة".

ورد الشاب عليها بسؤال قائلاً: "لماذا؟"، فأجابت قائلة: "لكي أرى وجهك".

وفي رده على الفتاة، قال الشاب: "معي عهد ما أفك الكمامة