شهر 10 سيكون اسوء شهور عام 2023 ..ليلى عبد اللطيف تحذر من حدوث هذه الكوارث بعد اسابيع في هذه الدول العربية

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها المثيرة لشهر اكتوبر 2023، والتي أثارت صدمة الجميع

قدمت عبد اللطيف تحذيرات للمواطنين في جميع أنحاء العالم، حيث نصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، مشيرة إلى أنها تتوقع وباءً سيؤدي إلى أزمة في إمدادات اللحوم وسيؤثر على قطاع المواشي والدواجن.

وأشارت إلى أن نهاية عام 2023 ستكون محزنة، حيث سيتم اغتيال شخصية قيادية بارزة، وسيتم إيقاف التعليم في العديد من المدارس والجامعات حول العالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت عبد اللطيف عن الكوارث التي ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، والتي ستتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وتوقعت أيضًا قطع شبكات الإنترنت في معظم دول العالم لفترة زمنية محدودة بسبب حدث غير معروف، وتعرض أحد رؤساء الدول لكمين مسلح أو انقلاب عسكري، وسيكون مصيره غامضًا.

وتنبأت الفلكية اللبنانية الشهيرة بأن رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان سيتعرض لعملية اغتيال.