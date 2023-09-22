عقاب صادم لمواطن سعودي و مقيمة تزوجا بعقد زواج عرفي ..لن تصدق ماهو العقاب!

الرياض - محمد الاطلسي - قاد بلاغ من سيدة غير سعودية ضد زوجها في مكة المكرمة إلى اكتشاف الجهات الُمختصة ارتباطهما بعقد زواج عرفي بشكل غير نظامي لمدة 3 سنوات، حيث انتهى الأمر بصدور حكم بحبسهما.

وأوضحت المحامية السعودية أسماء الزهراني، أن السيدة تقدمت ببالغ إلى الجهات الُمختصة تشكو فيه من تعرضها للاعتداء بالضرب على يد زوجها وهو مواطن.

وبينت أن التحقيقات في الواقعة انتهت باكتشاف ارتباط الطرفين بطريقة غير نظامية عبر عقد زواج عرفي، وإقامة علاقة ُمحرمة بينهما استمرت لمدة 3 سنوات، ليتم إحالتهما إلى المحكمة الجزائية.

ولفتت إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا بحبس المواطن 11 شهراً مع أخذ تعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه والبعد عن مواطن الشبه، إلى جانب حبس السيدة 3 أشهر.

ونوهت إلى أن هناك نوعين من النكاح العرفي أحدهما شرعي مكتمل الشروط والأركان لكنه غير موثق، والثاني غير شرعي وباطل لعدم اكتمال أركان أو شروط النكاح فية