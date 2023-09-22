انت الان تتابع خبر لن تتخيل كم بلغ مهر الأميرة رجوة ال سيف بالريال السعودي.. الرقم صادم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تنظيم حفل زفاف رائع للأمير حسين ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف في قصر زهران الأردني. شهد الحفل أجواء من الفرح والسرور والبهجة في جميع أنحاء البلاد. حضر الحفل 70 ضيفًا من جميع أنحاء العالم.

بعد زواجها من ولي العهد الأردني، تساءل البعض عن قيمة مهر الأميرة رجوة آل سيف، خاصة أنها تنتمي إلى عائلة ثرية جدًا ولا تهتم بالمال. وفي الواقع، لم يتم الكشف عن قيمة المهر في بداية عقد القران أو من خلال أي مرسوم من الديوان الملكي. لم يكشف أي فرد من العائلة الحاكمة عن هذا الموضوع، ولكن تسربت معلومات تفيد بأن قيمة المهر كانت 200 ألف ريال سعودي.

رجوة آل سيف هي زوجة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني. وهي ابنة السيد خالد بن مساعد سيف بن عبد العزيز السيف، رئيس مجلس إدارة شركة السيف السعودية للمقاولات. والدتها هي السيدة عزة بنت نايف الصعيدي. ولديها ثلاثة أشقاء هم دانا وفيصل ونايف. تنتمي عائلة رجوة إلى قبيلة السباعي واستقروا في إمارة نجد بالمملكة العربية السعودية.

يجدر بالذكر أن الأميرة رجوة تبلغ من العمر 29 عامًا، حيث وُلدت في 28 نيسان 1994م. تخرجت من كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر الأميرة رجوة واحدة من الشخصيات الملهمة في مجالها، حيث تمتلك موهبة فذة في التصميم والإبداع. تعمل الأميرة رجوة حاليًا كمهندسة معمارية ناجحة، وقد قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الرائعة في مختلف أنحاء العالم. تعتبر الأميرة رجوة قدوة للكثيرين، حيث تثبت يومًا بعد يوم أن الإصرار والتفاني يمكن أن يحققا الأحلام والطموحات. تعكس أعمالها الإبداعية رؤية فريدة ومبتكرة، وتعكس أيضًا حبها العميق للتصميم والجمال. بفضل موهبتها ومهاراتها الاستثنائية، تعد الأميرة رجوة واحدة من أبرز المهندسين المعماريين في عصرنا الحالي. تتطلع الأميرة رجوة إلى مستقبل مشرق وناجح، حيث ستستمر في تحقيق الإنجازات والمساهمة في تطوير المجال المعماري.