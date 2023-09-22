ارتفاع كبير غير مسبق في سعر الريال اليمني امام العملات الاجنبية في صنعاء وعدن اليوم الجمعة

الرياض - محمد الاطلسي - استطاع الريال اليمني الجمعه استعادة بعض مكاسبه التي فقدها مؤخرا، في التعاملات الصباحيه بمدينة عدن، مسجلا 1436 لبيع الدولار الواحد، مقارنة مع 1445 أمس الخميس ، بينما تراوح الريال السعودي بين 377و378.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم الجمعه 22 أيلول، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة.

أسعار الصرف:

سعر الصرف في عدن

ـ الدولار الأمريكي:

الشراء: 1426 ريالا

البيع: 1436 ريالا.

ـ الريال السعودي:

الشراء:377 ريالا

البيع: 378 ريالا.

سعر الصرف في صنعاء

-الدولار الأمريكي:

الشراء:528 ريالا

البيع:536 ريالا.

ـ الريال السعودي:

الشراء:140.5 ريالات

البيع:141 ريالا.